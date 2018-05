Maltempo in Brianza: situazione difficile sulla Milano Meda dove piove orami da oltre due ore e molti tratti sono impraticabili a causa dell’acqua che non riesce a defluire e ha allagato le carreggiate. Situazioni difficili anche a Meda, dove il livello del fiume Taro, che scorre lungo la cittadina, si è alzato improvvisamente mettendo in allerta i cittadini.

Maltempo in Brianza: Milano Meda allagata

Il maltempo di queste ore sta provocando pesanti disagi in Brianza. Le segnalazioni di strade allagate arrivano numerose in questi minuti ma la situazione più difficile, soprattuto a causa del traffico del rientro, è sulla Milano Meda. Sulla superstrada vengono segnalati molti tratti allagati a causa delle violente piogge che stanno interessando la zona dal tardo pomeriggio. Ovviamente il traffico è pesantemente rallentato. Si raccomanda la massima prudenza alla guida.

Queste invece le foto scattate all’uscita di Barlassina della Milano Meda

Allerta per il fiume Taro a Meda

Allerta anche a Meda dove nel tardo pomeriggio si è temuto per l’improvviso rialzo del livello del torrente Taro, che scorre lungo la cittadina Brianzola. Fortunatamente l’allarme in questi ultimi minuti è rientrato ma le piogge proseguono incessanti.

Lentate allagata

Situazione complicata anche a Lentate sul Seveso dove risultano allagate diverse strade cittadine. La situazione più difficile in via Manzoni come testimoniano queste foto scattate da un residente

