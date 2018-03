Maltratta la moglie, è stato denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Desio un 55enne italiano che a casa teneva anche una pistola regolarmente registrata.

E’ stata la moglie a chiedere aiuto

L’operazione dei militari è scattata proprio perché è stata la moglie a chiedere aiuto. La 51enne ha chiamato in caserma dicendo di essere stata malmenata. I Carabinieri si sono precipitati a casa della coppia, dove hanno anche proceduto a una perquisizione. i controlli hanno appurato che l’uomo deteneva un’arma, una «Beretta» 9×21, regolarmente registrata.

In casa il 55enne teneva una pistola per difesa personale

A quanto è emerso, il 55enne aveva acquistato la pistola tempo fa per difesa personale. I Carabinieri hanno pertanto provveduto a ritirare l’arma a scopo cautelativo, insieme a un centinaio di cartucce, quindi hanno avvisato la Prefettura. Infine, hanno denunciato l’uomo per maltrattamenti in famiglia.