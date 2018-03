Meda in lutto per l’ex assessore Emilio Pozzoli, scomparso a 73 anni.

Ex consigliere comunale ed ex assessore durante il disastro Icmesa

Ex consigliere comunale del Partito socialista democratico italiano e assessore alla Sanità negli anni del disastro Icmesa e della diossina, per oltre un anno ha combattuto con forza contro un tumore che però non gli ha lasciato scampo. Nato il 25 aprile 1944 a Limbiate nel periodo della guerra da Maria e Arcangelo, il destino ha voluto che morisse proprio lo stesso giorno, 39 anni dopo, del funerale del padre, primo segretario politico medese del Partito socialdemocratico. Da lui aveva ereditato la passione per la politica, mentre con il fratello Angelo aveva gestito, fino al 2005, una bottega di intarsi in via Como.

Lutto per un pilastro della Belgora

Forte il legame con la contrada Belgora, per la quale è stato un punto di riferimento. Socievole, allegro e di compagnia, spesso organizzava delle “risottate” per tutti i contradaioli. Era infatti anche un amante della cucina e adorava stare ai fornelli.

