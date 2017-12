Minorenne scomparsa a Besana. Da venerdì non si hanno più tracce di una studentessa quindicenne, residente in città.

AGGIORNAMENTO: la teenager è tornata a casa; era già capitato che si allontanasse, in passato, per via di dissidi con i suoi parenti; allarme rientrato, insomma, almeno per questa volta.

Minorenne scomparsa da venerdì

Sono ore di apprensione queste per la famiglia della giovane, classe 2002. I parenti si sono rivolti alla caserma dei carabinieri di via San Camillo. I militari sono al lavoro per rintracciarla.

Le generalità

E’ alta circa un metro e 65, ha gli occhi castani, i capelli lunghi e la carnagione chiara. Ha anche un tatuaggio. Per qualsiasi informazione utile è possibile rivolgersi alle forze dell’ordine.