Un grave incidente è avvenuto intorno alle 19 all’altezza di Bovisio Masciago. Cinque feriti e tre auto coinvolte.

Strada chiusa a Bovisio Masciago per grave incidente

Un grave incidente si è verificato alle 19 sulla SS 527 Monza Saronno, all’altezza di Bovisio Masciago. Tre veicoli, per cause ancora da accertare, si sono scontrati tra loro. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e l’automedica, arrivate in codice rosso. Oltre ai Carabinieri di Desio e i Vigili del fuoco di Monza.

Cinque le persone coinvolte nell’incidente, tra cui una bimba di 8 anni. I feriti gravi sono due. in codice giallo, trasportati al Niguarda di Milano e al San Gerardo di Monza. Uno in codice verde portato all’ospedale di Desio.

La strada è stata chiusa nel tratto dove si è verificato lo scontro per consentire i soccorsi.