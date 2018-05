Nascondono la merce rubata nelle carrozzine, denunciate due moldave.

Hanno tentato il colpo in un supermercato di Desio

A finire nei guai due donne che nel pomeriggio di giovedì 4 maggio hanno tentato di mettere a segno un furto in un supermercato di Desio, in centro. Le due hanno sottratto merce per 500 euro, senza ovviamente pagarne il corrispettivo, anzi tentando di farla franca nascondendola nelle carrozzine, ma i loro movimenti hanno destato sospetto e il personale del punto vendita ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto si sono tempestivamente portati i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Desio, che si sono trovati di fronte a due 22enni incensurate, moldave, casalinghe, ognuna con un passeggino e figli piccoli.

Merce rubata nascosta nelle carrozzine

All’interno delle carrozzine le due donne avevano ben nascosto alimenti e oggetti vari, infilandoli nelle tasche e nei risvolti, pensando così di farla franca. In considerazione delle circostanze generali, le due sono state denunciate a piede libero per il tentato furto aggravato, di cui risponderanno davanti ai giudici del Tribunale di Monza. Tutta la refurtiva è stata restituita.