New Volley Brianza piange Angelo Mascheroni, storico dirigente nonché fondatore della società di pallavolo di Meda.

Un punto di riferimento per la New Volley Brianza

Per la società di pallavolo medese era un vero e proprio punto di riferimento: Mascheroni aveva infatti fondato, oltre 40 anni fa, la società «San Giacomo Volley», che nel 2003 si è poi fusa insieme al «Brianza Volley 95» di Seveso, formando l’attuale «New Volley Brianza». “La pallavolo era la sua grande passione e questa è stata la sua seconda famiglia praticamente per tutta la sua vita – ricorda commosso il presidente della società Maurizio Drusian – Ha sempre avuto nella società un ruolo da dirigente consigliere, ma amava stare sul campo tra gli atleti: era sempre in palestra e seguiva ogni squadra nelle gare e negli allenamenti”.

Il presidente: “Ci ha trasmesso i valori veri dello sport”

Sempre pronto a dare consigli e suggerimenti ad atleti e dirigenti, Mascheroni era per tutti un grande esempio di lealtà: “Ha saputo trasmettere i veri valori dello sport. Era un uomo leale e corretto, che voleva in primis il bene della società e delle atlete. Aveva una grande passione, che lo ha guidato in società per oltre 40 anni. Era un punto di riferimento per tutti. In palestra continueremo a sentire per sempre la sua voce. A lui va il nostro grazie, alla famiglia il nostro cordoglio”.