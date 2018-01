Nuovo centro parrocchiale, partono i lavori a Verano

Cantiere in via de Micheli e viale Rimembranze

Nuovo centro parrocchiale, partono i lavori. Si è aperto, nei giorni scorsi, il cantiere in via de Micheli e viale Rimembranze dove è già stato fatto una parte di sbancamento. In programma c’è la realizzazione del nuovo centro parrocchiale che costerà circa 3,5 milioni di euro. Gli architetti veranesi Elisabetta Radaelli e Massimiliano Elli, hanno redatto il progetto. Si partirà dalla riqualificazione di quello che tanti anni fa è stato sede del Municipio che sarà ristrutturato, mantenendo la forma originale e rimodernando tutti gli spazi interni. L’immobile comprenderà anche un piccolo alloggio per le suore. Look totalmente nuovo invece per l’immobile dell’oratorio femminile che sarà più moderno e anche ampliato con nuovi locali.

Le imprese coinvolte

L’appalto è andato all’Impresa D’Aprile di Robbiano per la parte edile e impianti meccanici; Cigierre per la realizzazione del campo di calcio; Manzoni Tiziano per l’impianto elettrico. Si sta occupando invece dello sbancamento la ditta Fratelli Borgonovo, mentre la ditta Menaballi di Cibrone eseguirà i serramenti.

Viabilità

Per consentire i lavori è cambiata la viabilità di via Ambrogio de Micheli .

La strada è stata chiusa al traffico dall’incrocio con via Alla Chiesa sino al passaggio pedonale verso piazza mercato. Inoltre dal passaggio pedonale verso piazza mercato fino all’intersezione con via Piave, è stato istituito un divieto di sosta permanente su ambo i lati e diventerà un doppio senso di marcia per garantire accesso alle abitazioni e al cantiere.

Cambiamenti anche sulla strada che va al cimitero. Via Rimembranze rimarrà aperta al transito con un piccolo restringimento in prossimità dei lavori di costruzione del muro di contenimento adiacente alla casa parrocchiale dove in futuro sorgerà il campo da calcio.