Aveva occupato abusivamente un appartamento cambiando persino la serratura della porta d’ingresso. Un residente se ne è accorto e ha chiamato la Polizia locale

Segnalazione da via Piacenza

Gli agenti del comando di piazza V Giornate sono intervenuti in via Piacenza per verificare la segnalazione e hanno trovato all’interno dell’abitazione un cittadino extracomunitario, di nazionalità algerina, H.H. di 35 anni, in Italia irregolarmente

Dentro l’appartamento c’era un algerino irregolare

L’uomo al momento del controllo risultava sprovvisto di permesso di soggiorno e di documenti utili per la propria identificazione. Il 35enne è stato quindi accompagnato prima in Comando per il disbrigo della pratiche. Poi presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano per il fotosegnalamento e le procedure di identificazione

L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria

E’ emerso che l’algerino era già stato più volte deferito all’autorità giudiziaria per vari reati, anche in materia di immigrazione. Concluse le procedure è stato nuovamente deferito in stato di libertà. La Polizia locale sta svolgendo ulteriori accertamenti per verificare la segnalazione della presenza di altre persone nell’appartamento