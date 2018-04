Omicidio Molteni: è arrivata la sentenza. Condannati tutti e tre gli imputati: Alberto Brivio, Vincenzo Scovazzo e Giovanni Terenghi.

Era il 14 ottobre del 2015. Pioveva a dirotto. Alfio Molteni, 58 anni, era appena rientrato a casa in via Garibaldi a Carugo. L’architetto veniva freddato, raggiunto da un colpo di pistola fatale.

La procura di Como e il nucleo dei Ros iniziavano così una serrata attività investigativa. Anche grazie a una mole consistente di intercettazioni telefoniche venivano arrestati Alberto Brivio e Daniela Rho, definiti dall’accusa “coppia di amanti diabolica”. Daniela Rho è stata condannata a 20 anni, così come aveva chiesto il pubblico ministero Pasquale Addesso durante l’ultima udienza.

Oggi la sentenza per altri tre imputati: Alberto Brivio, Vincenzo Scovazzo e Giovanni Terenghi. Brivio, amante e presunto mandante dell’omicidio, è stato condannato all’ergastolo con tre mesi d’isolamento diurno. L’accusa è quella di omicidio aggravato. Ergastolo anche per Scovazzo, sevesino ritenuto l’esecutore materiale dell’omicidio. Terenghi, detective che ha vissuto per anni a Renate, starà 5 anni in carcere con le accuse di stalking e minacce. Quest’ultimo ha ricevuto una pena più pesante rispetto a quella che era stata chiesta in precedenza dal Pm.

