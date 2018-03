Omicidio Molteni. Ieri giovedì 29 marzo, in Tribunale a Como, il pubblico ministero Pasquale Addesso ha comunicato le richieste di condanna per Alberto Brivio, Vincenzo Scovazzo e Giovanni Terrenghi.

Omicidio Molteni: ergastolo per Brivio e Scovazzo

Il pubblico ministero Pasquale Addesso ha chiesto l’ergastolo con isolamento per sei mesi per Alberto Brivio per i reati contestati ovvero omicidio volontario aggravato, calunnia e atti intimidatori nei confronti dell’architetto morto a Carugo. Non è stata riconosciuta nessuna attenuante. La stessa pena è stata richiesta per Vincenzo Scovazzo. Mentre per Giovanni Terrenghi sono stati chiesti quattro anni e sei mesi.

"Hanno preso parte ad un piano folle" Per Alberto Brivio e Vincenzo Scovazzo l'accusa ha riconosciuto il dolo omicidiario e la responsabilità nel aver preso parte a un piano che il pm ha definito folle. Ad entrambi è stata riconosciuta la responsabilità di tutti gli atti intimidatori a loro contestati. "Dimostreremo l'innocenza di Brivio" Aldo Turconi, il legale di Alberto Brivio, ha commentato la richiesta di condanna: "Mi sembra una richiesta coerente con tutta l'impostazione che l'accusa ha dato a questo processo. La difesa replicherà punto per punto nella propria arringa per dimostrare l'assoluta estraneità di Alberto Brivio a tutti i fatti".

