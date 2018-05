Su disposizione del Questore di Monza è stato chiuso il Bar Centrale di via Cusani a Carate Brianza.

Ordine pubblico, chiuso per 7 giorni

Sette giorni di chiusura per il Bar Centrale nella centralissima via Cusani. Il provvedimento fa seguito a una serie di controlli operati dai carabinieri che hanno accertato la presenza di persone pregiudicate e pericolose per la sicurezza pubblica. Le saracinesche del bar resteranno abbassate fino a martedì 8 maggio.

Risse e cattive frequentazioni

Il provedimento è scattato «ai sensi dell’articolo 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)». Alla base della sospensione della licenza ci sarebbero anche alcuni episodi di risse che si sarebbero verificati all’esterno del bar dove sarebbe stata accertata anche la presenza di alcuni pregiudicati. Nelle scorse settimane i carabinieri avevano anche arrestato un commesso di un market in città, trovato in possesso di droga.

Sulle serrande del locale, questa mattina – mercoledì – è stato affisso il cartello dei carabinieri.