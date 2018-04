Ottico derubato pubblica le foto dei ladri.

A Carate

Ottico derubato pubblica le foto dei ladri su Facebook. Due probabili ladri ripresi dalle telecamere di videosorveglianza e «postati» su Facebook per cercare di risalire alla loro identità e per mettere in guardia i caratesi. Hanno finto di essere dei clienti e poi, approfittando di un momento di distrazione, se ne sono andati via con quattro paia di occhiali.

E’ accaduto l’altra settimana. Protagonista della vicenda, Luca Caslini, consigliere comunale di maggioranza tra le file del Pd e titolare dell’omonimo negozio di ottica, occhiali e lenti a contatto in via Cusani, in pieno centro. E’ stato lo stesso Caslini, vicepresidente dei commercianti, a lanciare un accorato appello attraverso la piazza virtuale dei social network.

L’appello

«Carissimi amici e popolo di Facebook, avrei un favore da chiedervi importante: qualcuno conosce o sa darmi indicazioni su questi due giovani che compaiono nelle foto?», il testo che accompagna la sequenza filmata della coppia di sospettati.

Sul Giornale di Carate, in edicola da martedì, tutti i dettagli e le foto.