Parcheggia nell’area pullman e blocca il traffico a Biassono.

Auto blocca il traffico

Lunghe code questa mattina (giovedì) in via Martin Luther King nei pressi della scuola primaria Sant’Andrea. Il conducente di un’auto, una “Fiat Punto” ha parcheggiato nell’area di sosta riservata ai bus. Quando il pullman con a bordo gli studenti è arrivato in prossimità della scuola, non è riuscito a parcheggiare nell’area adibita creando disagi e lunghe code di auto. Ripercussioni si sono avute anche in via Papa Giovanni XXIII.

Lunghe code nell’ora di punta

Il caos viabilistico è durato circa dieci minuti fino a quando il conducente dell’auto ha spostato il veicolo. Nel frattempo l’autista del pullman ha fatto comunque scendere i bambini per raggiungere in orario l’ingresso da scuola.