Paura in un capannone di via Marco Polo. Intorno alle 19.30 un uomo è caduto dalla scala.

E’ accaduto alle 19.30

Chiamati i soccorsi per l’infortunio, sul posto si sono portati i carabinieri e gli operatori di Seregno Soccorso, oltre all’automedica. Giallo il codice con cui è stato attivato l’intervento. In corso gli accertamenti per ricostruire cosa sia effettivamente accaduto.

Ferito un 55enne

Le condizioni del 55enne precipitato al suolo sono parse in un primo momento preoccupanti. Dopo le prime cure sul posto il ferito è stato condotto in ospedale.