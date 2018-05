Travolta mentre attraversava sulle strisce: una ragazzina di 11 anni è stata ricoverata in ospedale

Investita da un’auto a Montesiro

Attimi di paura a Montesiro per una ragazzina di 11 anni travolta sulle strisce pedonali. E’ successo pochi minuti fa, attorno alle 13,30, in via Buonarroti. La studentessa era appena scesa dal pullman. Dopo avere iniziato ad attraversare la strada è stata urtata da un’auto, una Fiat Panda diretta verso Monteregio. Ad attutire l’urto sarebbe stato lo zaino che la ragazzina portava sulle spalle e che l’ha protetta nella caduta. La studentessa delle medie è stata soccorsa in codice giallo da un’autoambulanza e dall’automedica. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che hanno chiuso la strada per effettuare i rilievi. Stando alle prime informazioni, la undicenne avrebbe riportato ferite ad un braccio ed escoriazioni.