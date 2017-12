Un uomo di 70 anni è stato investito da una persona a bordo di una Opel Corsa mentre attraversava la strada in via Comasina a Verano Brianza. Il 70enne, intorno alle 17.20, pare stesse attraversando sulle strisce pedonali quando è stato travolto.

Pedone investito a Verano Brianza è grave

Immediati i soccorsi da parte del 118: le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi. In base alle prime informazioni, nel momento in cui sono arrivate ambulanza e automatica, il 70enne si trovava in arresto cardiaco.

Strada chiusa

Sul luogo del grave incidente si trovano al momento la Polizia locale e i Carabinieri per il supporto nella viabilità. La strada è stata infatti chiusa per consentire ai soccorsi di intervenire e alle Forze dell’ordine di effettuare i rilievi.

L’incidente è avvenuto nella zona del Bar Ratti, poco distante dall’uscita della SS36.

Seguono aggiornamenti