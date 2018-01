Neopatentato perde il controllo e si schianta contro il cordolo.

Neopatentato perde il controllo

Spaventoso incidente nella notte in via Prealpi a Giussano. Erano circa le 4 quando C.P., 19enne, neopatentato residente in città, ha perso il controllo della sua auto ed è finito su un’aiuola spartitraffico.

Lo schianto

Il giovane, alla guida di una Skoda, era appena uscito dalla superstrada Valassina, quando percorrendo una rotatoria, ha sbandato ed è finito fuori strada. Ingenti i danni alla vettura.

I rilievi

I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia stradale di Seregno, intervenuti sul posto. Gli agenti hanno inoltre riscontrato che il giovane viaggiavano in stato di ebbrezza alcolica.

Multa salata

Essendo neopatentato, al 18enne sono stati decurtati tutti i punti dalla patente ed elevata una sanzione di oltre mille euro. Nonostante i gravi danni al veicolo, il giovane è uscito illeso dall’abitacolo.