Si sente male in auto sulla Nazionale dei Giovi a Lentate sul Seveso, gravissimo il conducente di un “Hummer”, F.L.S., 69 anni, di Carimate.

L’incidente intorno alle 22

L’incidente è avvenuto intorno alle 22. L’uomo, alla guida del suo veicolo, stava percorrendo via Nazionale dei Giovi, quando probabilmente è stato colto da un malore e ha urtato auto, una “Fiat Panda”, al semaforo all’incrocio con via Garibaldi.

Sul posto carabinieri e automedica

Immediato l’allarme. Sul posto si sono portati i carabinieri e un’ambulanza della Croce Bianca di Seveso, oltre all’automedica. I soccorritori hanno cercato di rianimare l’uomo per parecchio tempo, prima di portarlo in ospedale in condizioni gravissime. Intanto, il tratto interessato dalle operazioni di soccorso, è stato delimitato. Seguono aggiornamenti.