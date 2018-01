I Carabinieri di Seregno hanno arrestato, nei giorni scorsi, un 38enne polacco con l’accusa di stalking. Tra il 2010 e il 2012 ha compiuto atti persecutori nei confronti della moglie, da cui proprio in quel periodo si stava separando.

Perseguita la moglie per due anni arrestato stalker polacco

L’arresto è arrivato a seguito di una ordinanza emessa dal Tribunale di Monza il 6 dicembre scorso. L’uomo dovrà scontare in carcere 2 anni e 3 mesi di reclusione per episodi di stalking nei confronti della ex moglie, italiana, di qualche anno più giovane. Episodi consumati a Meda, sia sotto casa della coppia, sia sul posto di lavoro della donna. La giovane moglie ha subito tutto questo proprio nel periodo in cui la coppia si stava separando.