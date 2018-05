Persiana pericolante, arrivano i vigili del fuoco a metterla in sicurezza. E’ successo questa mattina in via San Giuseppe a Carate Brianza.

Pompieri allertati per una persiana pericolante

I pompieri sono stati allertati per mettere in sicurezza una persiana traballante al primo piano di una palazzina, scongiurando il rischio che cadesse e magari colpisse qualche passante. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autoscala e hanno rimosso la persiana. Il loro intervento non è passato inosservato alle tante persone presenti in piazza (anche per fermarsi ai gazebo allestiti dalle forze politiche in vista delle elezioni amministrative).