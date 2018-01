Pompieri a Giussano in un appartamento, va a fuoco un televisore.

Va a fuoco un televisore

Spavento la sera dell’ultimo dell’anno per un incendio divampato in un appartamento di via Turati. L’allarme è scattato intorno alle 21 quando in casa, probabilmente a causa del televisore, sono divampate le fiamme.

Pompieri sul posto

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 in via precauzionale. L’incendio fortunatamente non ha provocato danni ingenti, solo un grande spavento. Due persone sono rimaste leggermente intossicate dal fumo e sono state subito soccorse dal personale del 118.