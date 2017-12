Tragedia in Grigna Settentrionale – lecchese – nella tarda mattinata di oggi, venerdì 15 dicembre. Un escursionista, Andrea Ponti 43 anni, nato a Desio e residente a Bovisio Masciago, è caduto mentre si trovava sul Grignone. L’allarme per l’uomo, sposato e dirigente d’azienda, è scattato poco dopo le 11. Nonostante la tempestività dei soccorsi per l’escursionista non c’è stato nulla da fare.

Precipita in Grigna muore 43enne brianzolo

Pare che l’escursionista si trovasse nei pressi del Bietti, il rifugio di proprietà del Cai Grigne di Mandello del Lario. E’ punto di partenza per salite di vario livello che portano in vetta al Grignone. Secondo una prima ricostruzione pare che l’uomo, che si trovava in compagnia di un amico, sia caduto mentre stava affrontando l’ascensione lungo un sentiero. Sembra che Ponti sia scivolato nel tentativo di recuperare lo zaino che gli era caduto.

I soccorsi

La centrale operativa del 118, per velocizzare le operazioni di soccorso, ha fatto alzare in volo l’elicottero dell’ospedale di Bergamo. Ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.