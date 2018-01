A Seregno presidio sicurezza con i militanti di Forza nuova.

“Dove la giustizia non arriva, Forza Nuova c’è”. E’ lo slogan del partito di estrema destra che ha ripreso l’iniziativa delle cosiddette “passeggiate della sicurezza” a Seregno. In questi giorni i forzanovisti brianzoli sono tornati in azione con un presidio sicurezza serale e notturno, richiesto “soprattutto dai cittadini stanchi di essere in balia di malviventi e tossicodipendenti, diventati sempre più numerosi” spiegano gli attivisti.

Forza Nuova: “Seregno ormai è un posto poco sicuro”

“Dopo gli ultimi fatti di cronaca, il 9 gennaio siamo subito scesi in strada a Seregno, diventato ormai un posto poco sicuro per la popolazione, soprattutto per donne e anziani che ogni sera rischiano di subire aggressioni – spiegano da Forza Nuova – Risse e spaccio sono sempre più frequenti nella zona, trasformando la città in un vero e proprio far west”.

Venti i militanti in strada e in stazione

Una ventina i militanti che hanno sfilato per le vie della città, in particolare nei punti critici come la stazione ferroviaria, accompagnati e supportati dai cittadini “stufi ormai di questo degrado. Ancora una volta Forza Nuova ha dimostrato di essere in prima fila per i propri connazionali” concludono i promotori dell’iniziativa che, già in passato, aveva suscitato molte critiche a livello politico.