E’ stato trovato senza vita nel suo piccolo appartamento di Pasturo, in provincia di Lecco, Luca Poto, 44 anni ex professore dell’Isituto Villa Greppi di Monticello Brianza.

Professore trovato morto nel giorno del suo compleanno

E’ morto il giorno del suo 44esimo compleanno in una palazzina di via Trieste a Pasturo (Lecco), dove aveva preso in affitto un piccolo appartamento. A trovare Luca Poto, attuale docente di Educazione tecnica all’istituto «Marco Polo» di Colico ed ex professore dell’Istituto Villa Greppi di Monticello, è stato un amico assicuratore che ha sentito la televisione accesa, ha bussato a lungo e alla fine ha deciso di allertare i soccorsi. E’ successo martedì scorso, intorno a mezzogiorno. Sul posto è giunta un’autoambulanza del 118 e si è anche alzato l’elicottero da Como, ma per il 44enne ormai non c’era più nulla da fare.

Aveva insegnato a Villa Greppi

Poto, oltre a Colico aveva insegnato anche all’istituto Villa Greppi di Monticello, frequentato da molti studenti brianzoli. E ancora al Bachelet di Oggiono, al Viganò di Merate, al Rota di Calolzio e al Fiocchi di Lecco.