Intossicazione etilica a Limbiate: 24enne soccorso dai paramedici.

Un ragazzo di 24 anni si è sentito male questa notte intorno alle 2.30 a Limbiate. il giovane si trovava in via dei Mille quando sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i paramedici della croce rossa di Paderno che dopo le prime cure sul posto non hanno disposto il trasporto in ospedale. Il ragazzi infatti si era già ripreso e non è stato necessario farlo visitare in pronto soccorso.