Ragazzina investita a Besana: il Codacons chiede i dossi

Dossi artificiali e un limite di 30 Km/h in prossimità delle strisce pedonali. E’ quanto chiede il Codacons dopo che, mercoledì 16 maggio, una ragazzina di 11 anni è stata investita nella frazione di Montesiro, mentre stava attraversando la strada. La ragazzina era appena scesa dal pullman ed era diretta verso casa quando, proprio sulle strisce, è stata urtata da una vettura.

Strade pericolose

Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenti per la ragazza, che è stata comunque trasportata con un’autoambulanza in codice giallo in ospedale. La vicenda non ha avuto tragiche conseguenze, ma è chiaro, fa sapere il Codacons “che soprattutto in prossimità degli attraversamenti pedonali, ci sono gravi rischi per i pedoni. Le automobili infatti, spesso viaggiano ad alta velocità, e il pericolo di incidenti è concreto”.

Intervenire subito

“Per questo – prosegue l’Associazione – è necessario intervenire imponendo, soprattutto nelle vicinanze di attraversamenti pedonali, il limite di 30 km/h e l’installazione di dossi”.

Già pronta una diffida al Comune di Besana in cui vengono richiesti interventi immediati per regolamentare e controllare la velocità delle macchine in prossimità delle strisce pedonali.