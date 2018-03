Rapine in farmacia con roncole e coltelli, arrestate tre persone. Da qualche tempo erano il terrore delle farmacie e colpivano in tutto il Sud Milano e in Provincia di Monza e Brianza.

I militari del Norm di San Donato hanno preso in flagranza di reato tre uomini, due marocchini e un egiziano. I tre stavano rapinando la farmacia Cuccia con un grosso coltello da cucina.

Fermati sul posto

I militari sono riusciti a disarmare i rapinatori e ad arrestarli, recuperando l’intera refurtiva, senza conseguenze. Da primi accertamenti, supportati da filmati di videosorveglianza e riconoscimenti fotografici delle vittime, arrestati sembrerebbero responsabili di numerose altre rapine analoghe avvenute a Milano zona mecenate, San Donato, San Giuliano, Melegnano, Peschiera, Segrate e Monza. I rapinatori che operavano non sempre in tre hanno utilizzato roncole mannaie e coltelli tutti di grandi dimensioni.

