Due automezzi dei Vigili del fuoco, oltre all’ambulanza e all’automedica ieri a Carate per soccorrere un ragazzo rimasto incastrato in una bocca di lupo.

Resta incastrato in una bocca di lupo, intervengono i Vigili del fuoco

Vigili del fuoco in azione nella giornata di ieri, lunedì 2 aprile, a Carate Brianza per soccorrere un giovane rimasto incastrato in una bocca di lupo all’interno di una abitazione a Carate Brianza. Il ragazzo, per motivi ancora da accertare, è rimasto intrappolato ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Due i mezzi intervenuti in via Giotto, arrivati da Carate e Seregno. Sul posto sono intervenuti anche i volontari della croce bianca di Besana Brianza e l’automedica.

Ancora da accertare le condizioni del giovane.