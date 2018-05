Ribaltamento sulla Milano Meda in direzione Como. Un automobilista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada.

Ribaltamento sulla Milano Meda code in direzione Como

Si segnalano code sulla Milano Meda all’altezza dell’uscita di Binzago, in direzione Como, a causa del ribaltamento di una vettura che è finita fuori strada. Sul posto al momento si trovano i Vigili del fuoco, la croce bianca di Cesano Maderno e la Polstrada che per agevolare i soccorsi ha provveduto al restringimento di corsia in prossimità dell’incidente.

Dalle prime informazioni dell’Agenzia regionale emergenza urgenza l’ambulanza è arrivata sul posto in codice giallo.

Seguono aggiornamenti