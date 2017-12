Tragedia sfiorata a Barlassina, dove intorno alle 9 una Mercedes ha preso fuoco mentre il proprietario stava uscendo dal garage della villetta in cui abitano i genitori, in via Dante 76.

Il conducente stava uscendo in retro quando l’auto ha preso fuoco

Il conducente stava uscendo in retro quando improvvisamente ha notato delle fiamme provenire dalla vettura. E’ quindi riuscito a scendere e dare l’allarme. Sul posto sono giunti tempestivamente quattro mezzi dei vigili del fuoco. I pompieri hanno domato il rogo e scongiurato il rischio di danni ulteriori.

L’auto è stata completamente divorata dalle fiamme

L’auto è stata completamente divorata dalle fiamme, che hanno raggiunto anche il balcone dell’abitazione. Sul posto anche un’ambulanza, i cui sanitari hanno soccorso gli anziani padroni di casa, per una lieve intossicazione. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale e i Carabinieri, oltre ai tecnici del Comune. L’abitazione è stata dichiarata inagibile.