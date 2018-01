Intervento ieri sera a Seregno per i soccorritori brianzoli. Due uomini sono rimasti lievemente feriti in una rissa.

Rissa in piazza 25 Aprile a Seregno

Una rissa è scoppiata ieri sera a Seregno in piazza 25 Aprile. Per cause ancora in corso d’accertamento l’evento violento si è verificato poco prima delle 23. Due uomini sono rimasti lievemente feriti. Si tratta di un 31enne e di un 41enne soccorsi dalla croce bianca di Giussano e dall’Avis di Meda. Entrambi sono stati portati all’ospedale di Desio in codice verde. Sul posto anche i Carabinieri di Seregno per gli accertamenti.

Auto ribaltata a Villasanta

Sempre ieri sera, a Villanata, per cause ancora da accertare, un’auto si è ribaltatasulla Sp 60. Coinvolte nell’incidente due persone: un 24enne e un 42enne. Sul posto la croce bianca di Brugherio e i Carabinieri per i rilievi.