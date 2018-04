Martedì mattina Roberto Invernizzi è stato ospite dell’Istituto Castiglioni di Limbiate. Il presidente della Provincia di Monza e Brianza ha incontrato gli alunni che hanno partecipato al progetto di sensibilizzazione ambientale “Eco Friendly High School”.

A invitare Invernizzi sono stati proprio gli studenti del Castiglioni. Gli alunni hanno voluto condividere con le istituzioni l’esperienza pratica della raccolta differenziata. Dal canto suo il presidente ha ringraziato i ragazzi per l’esempio positivo che hanno saputo proporre prendendosi cura dell’area che li ospita.

“E’ stato un piacere incontrare i ragazzi e rispondere alle loro domande – ha spiegato il presidente provinciale – L’area di Mombello appartiene al patrimonio immobiliare della Provincia. Un’area strategica all’interno del Parco delle Groane su cui si stanno concretizzando diversi progetti importanti di valorizzazione e riqualificazione. Ritengo importante che i ragazzi imparino a vivere la scuola non solo come luogo di lezione, ma anche come luogo di cui prendersi cura con maggiore consapevolezza e responsabilità. La Provincia sta portando avanti una battaglia di civiltà che riguarda il fenomeno dell’abbandono rifiuti sulle strade provinciali. Penso che esperienze come questa siano importanti per formare i cittadini di domani. Ringrazio il Preside e gli insegnanti che hanno coinvolto i ragazzi in un progetto educativo sul valore dell’ambiente”.