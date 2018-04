Avevano rubato mille euro di formaggio durante le festività natalizie all’Eurospin di Veduggio. A quasi quattro mesi di distanza sono stati identificati e denunciati.

Rubano il formaggio e finiscono nei guai

I furti sono stati compiuti a due mandate. Il primo il 22 dicembre. Il secondo il 27. A sparire il pregiato Parmigiano Reggiano. E non poco: diversi pezzi per un ben mille euro in totale.

I ladri – tre ragazzi rumeni classe 1991, 1996 e 1998, casa a Torino – sono stati identificati in questi giorni grazie alle indagini dei carabinieri della Compagnia di Seregno. I militari hanno visionato le immagini del circuito di videosorveglianza, combinate con i risultati del fotosegnalamento e della lettura della targa del mezzo utilizzato dai tre per darsela a gambe levate.

I membri della banda sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.