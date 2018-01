Schianto fatale in Milano Meda la sera dell’Epifania, è morta una ragazza di 18 anni di Cormano.

Lo schianto fatale è avvenuto nel tratto tra Meda e Lentate

L’incidente è avvenuto a mezzanotte e mezza nel tratto tra Meda e Lentate e ha coinvolto quattro giovanissimi. Sono rimaste coinvolte due auto, ma l’esatta dinamica è ancora da chiarire, in particolare se il veicolo su cui viaggiava la ragazza abbia fatto tutto da solo, coinvolgendo poi il secondo, o se invece ci sia stato uno scontro.

Sul posto Polizia stradale, ambulanze e vigili del fuoco

Sul posto sono accorsi a sirene spiegate i mezzi del “118” con ambulanze della Croce bianca di Cesano Maderno e dell’Avis Meda e l’automedica, oltre ai i vigili del fuoco e agli agenti della Polizia stradale. Nonostante i soccorsi, per la 18enne non c’è stato nulla da fare. Il tratto di strada interessato dallo schianto è stato chiuso al traffico per parecchie ore per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli.