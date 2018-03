Perde il controllo dell’auto e finisce contro i panettoni a lato strada, grave una donna di 74 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30 a Nova Milanese.

Auto contro panettone grave una 74enne

Erano circa le 12.30 mentre la pensionata procedeva in via Garibaldi in direzione di Desio a bordo di una “Fiat Panda”. L’impatto è avvenuto non lontano dall’ingresso dei giardini di Villa Brivio. Non è ancora chiaro se sia stato un malore a determinare l’incidente e, in ogni caso, è in fase di accertamento il motivo che ha determinato la perdita del controllo della vettura.

Sul posto anche l’automedica

Immediato l’allarme al 118, i soccorsi si sono portati sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa di Cinisello, oltre all’automedica. La 74enne è stata intubata prima di essere condotta in ospedale. Toccherà agli agenti della Polizia locale ricostruire l’incidente.