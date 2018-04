Era scomparsa da settimane, è stata trovata a Rimini. Si era allontanata volontariamente da casa la badante rumena di 58 anni di cui non si avevano più notizie dal 23 marzo. La donna, residente a Limbiate da cinque anni, è stata trovata in buone condizioni di salute.

Scompare per settimane ritrovata a Rimini

Per cercare di rintracciarla, i militari della stazione di via Monte Grappa avevano contattato la figlia, che vive in Gran Bretagna, ma anche lei non sapeva nulla riguardo dove si potesse trovare la madre.

A dare una svolta alle ricerche è stata una segnalazione ai carabinieri: la donna sarebbe stata vista a Rimini. I Carabinieri di Limbiate si sono messi subito in contatto con i colleghi della cittadina romagnola i quali hanno fatto partire le ricerche. L’esito è stato positivo e il 22 aprile la 58enne è stata rintracciata e affidata a un’associazione locale, dovrebbe fare rientro a casa in questi giorni.

L’allontanamento da casa della donna sembra sia dovuto all’impossibilità di restituire del denaro che aveva chiesto in prestito per andare a far visita alla figlia in Gran Bretagna. Per ritrovarla si era mobilitato anche il web: nelle scorse settimane sui social della città girava l’appello per cercare la donna scomparsa.