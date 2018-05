Scontro auto-moto ieri mattina all’altezza della rotonda tra la via Briantea e la via Montorfano ad Albese con Cassano. Ferita una 40enne di Carate Brianza.

Scontro auto-moto, vittima una donna 40enne

Si è verificato ieri mattina, lunedì 14 maggio, intorno alle 10.30, un terribile scontro tra una Fiat Punto nera e una Vespa. Lo schianto è avvenuto all’altezza della rotonda tra la via Montorfano e la via Briantea, nel territorio del Comune di Albese con Cassano. Al volante della vettura si trovava una donna, che ha impattato contro il motociclo. Alla guida della Vespa c’era una donna di 40 anni di Carate Brianza, che è caduta al suolo, riportando ferite e contusioni.

Immediati i soccorsi

In un primo momento le condizioni della donna sono sembrate gravi. Sono infatti intervenute immediatamente un’ambulanza della Croce Rossa di Montorfano e l’automedica del Lariosoccorso. Fortunatamente poi, invece, l’emergenza è rientrata e la 40enne è stata accompagnata per accertamenti e medicazioni di escoriazioni all’ospedale Fatebenefratelli di Erba in codice verde.

Rilievi e vaglio della Polizia locale

Sul posto per i rilievi del caso e la raccolta dati sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Albavilla e Albese. Gli stessi si sono poi anche occupati di organizzare il recupero della motocicletta, rimasta per qualche tempo a bordo strada della rotonda.