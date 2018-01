L’incidente a Macherio è avvenuto alle 12.26 in viale Regina Margherita.

Scontro tra due auto a Macherio ferito un 53enne

Un 53enne è rimasto ferito lievemente intorno alle 12.30 in un incidente a Macherio. Lo scontro tra l’auto guidata dall’uomo e un’altra vettura è avvenuto in prossimità del curvone di viale Regina Margherita. Sul posto al momento la Polizia locale di Macherio e i paramedici di Seregno soccorso. Il 53enne è in codice verde e sta raggiungendo in questi minuti l’ospedale.

