Tamponamento tra più veicoli a Lentate sul Seveso, coinvolte 7 persone.

Sette persone coinvolte in un tamponamento tra più veicoli che si è verificato ieri sera alle 21.54 a Lentate sul Seveso, nella frazione di Copreno. L’incidente è avvenuto in via Nazionale dei Giovi e le persone coinvolte sono tutte di età compresa tra i 20 e i 50 anni. Fortunatamente nessun ferito grave: una sola persona è stata accompagnata in ospedale a Desio per accertamenti, in codice verde.

Sul posto è intervenuta la croce rossa di Lentate e la Polizia locale per i rilievi.