Grave incidente alle 12.39 sulla Valassina nel tratto compreso tra Giussano e Briosco, in direzione Lecco. Strada chiusa con uscita obbligatoria a Giussano-Verano. Altro incidente intorno poco dopo le 14 a Carate. Alle 16 altro scontro tra Seregno Sud e Seregno San Salvatore. Un quarto incidente alle 17 circa nel tratto tra Desio Centro e Cascina Aliprandi. Diversi chilometri di coda.

AGGIORNAMENTO DELLE 19.30: Il tratto di strada da Giussano in poi in direzione Nord, quindi verso Lecco, rimarrà chiuso al traffico fino a domani mattina per consentire la rimozione del mezzo pesante coinvolto nell’incidente di mezzogiorno e per ripristinare guardrail e manto stradale.

Scontro tra auto e mezzo pesante in Valassina

L’incidente ha coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato andando ad occupare completamente le corsie della SS36 e un’auto di grossa cilindrata. L’autista del camion è rimasto illeso, mentre il conducente della vettura è stato portato all’ospedale di Carate per accertamenti in codice verde. Sul posto sono intervenute la Polizia stradale di Seregno e l’ambulanza dell’Avis Meda. Il tratto interessato dal grave incidente è stato chiuso.

Tamponamento a catena a Carate Brianza

Alle 14.15 probabilmente anche a Causa del traffico già molto congestionato si è verificato un altro incidente nel tratto tra Carate e Verano Paina. Un vero e proprio tamponamento a catena che ha coinvolto diverse auto. Tra i feriti risultano 8 persone tra i 20 e 70 anni. Una di queste è stata portata all’ospedale di Desio in codice giallo. Altre due al San Gerardo e a Carate in codice verde.

Incidente anche a Seregno

Oltre all’incidente sul tratto tra Giussano e Briosco e nel tratto di Carate, sempre in direzione Lecco si è verificato un altro incidente con un mezzo pesante coinvolto. Il sinistro è avvenuto intorno alle 16 ma nel tratto tra Seregno Sud e Seregno San Salvatore. Un uomo di 56 anni è rimasto ferito, ed è stato trasportato all’ospedale di Desio in codice verde. Le code al momento segnalate sulla Valassina sono di diversi chilometri.

Incidente a Desio

Alle 16.59 un quarto incidente ha interessato il tratto tra Desio Centro e Cascina Aliprandi. In quest’ultimo caso si tratterebbe di uno scontro tra due auto. Allertata la Polstrada di Milano e la croce verde di Lissone. Tre persone coinvolte: una donna di 36 anni e due bimbi di 4 e 8 anni. Fortunatamente per nessuno di loro è stato necessario il trasferimento in ospedale.