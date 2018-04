Scontro auto e moto a Giussano. Soccorritori sul posto questa mattina alle 6. Malore per un giovane di 22 anni a Monza.

Scontro auto e moto e un malore

Due interventi questa notte da parte dei soccorritori brianzoli. Intorno alle 5 la croce rossa di Monza e Brianza è intervenuta in via Cavallotti a Monza per un malore. A sentirsi male all’interno di un esercizio pubblico un giovane di 22 anni. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice verde.

In buone condizioni anche il ferito nello scontro tra un’auto e moto, avvenuto poco dopo le 6 in via Grandi a Giussano. Due le persone coinvolte: un uomo di 54 anni e una donna della stessa età. Raggiunti dalla croce bianca di Giussano, uno dei due è stato portato in codice verde all’ospedale di Desio.