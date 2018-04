Scontro tra auto e furgone a Giussano. Due feriti: una 52enne e un uomo di 48 anni, L’incidente è avvenuto in via De Amicis.

Due feriti questa mattina nello scontro tra un’auto e un furgone a Giussano. L’incidente, la cui dinamica è in corso d’accertamento, è avvenuto in via De Amicis intorno alle 10.30. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, l’ambulanza proveniente da Seregno e l’automedica. Secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza nell’impatto sono rimaste ferite due persone, un uomo di 48 anni e una donna di 52.

Uno dei due feriti è stato soccorso in codice giallo e sta per essere trasferito in ospedale.