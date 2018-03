Seregno, incendio nel parcheggio di via Mazzini

A Seregno domenica sera Vigili del fuoco impegnati per due ore e mezza nel parcheggio comunale di via Mazzini, chiuso al pubblico. Ha preso fuoco un quadro elettrico al secondo piano sotterraneo, collocato in un locale accanto alle scale per accedere ai posti auto.

Vigili del fuoco sul posto

In breve la zona si è saturata di fumo e i pompieri sono dovuti entrare con gli autoprotettori per individuare e neutralizzare l’incendio. Sul posto una squadra di permanenti della caserma locale con l’ausilio dei volontari con il carro ventilazione per disperdere il fumo più velocemente. L’allarme è scattato verso le 21.20 e l’intervento per riportare la situazione alla normalità si è concluso intorno alla mezzanotte. Non si sono registrati feriti né intossicati. Restano da chiarire le cause delle fiamme ma, al momento, prevale l’ipotesi di un cortocircuito.

