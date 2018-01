Il fiume Seveso questa mattina si è colorato di rosso. La segnalazione è arrivata da diversi cittadini. L’Assessore all’ecologia Fabio Rivolta: “Stiamo verificando”.

Il Seveso è rosso indagini in corso

In molti questa mattina guardando il fiume Seveso hanno notato una strana scia rossastra attraversare le acque. La notizia è arrivata direttamente dai cittadini che preoccupati hanno fotografato le acque e fatto le dovute segnalazioni.

Parla l’assessore all’ecologia Fabio Rivolta

“Stiamo verificando di che tipo di sostanza si tratti – ha spiegato l’assessore all’ecologia del comune di Seveso Fabio Rivolta. “Questa mattina la Polizia locale si è attivata immediatamente e ha verificato che non ci sono scarichi attivi in città. E’ intervenuta anche la Polizia provinciale – competente per queste problematiche – che sta facendo le opportune verifiche nelle zone di Barlassina e ancora più a nord, nel comasco. Sembra infatti, come si vede nel video, che il problema arrivi da Carimate e che parta dal depuratore. Forse nel pomeriggio arriveranno le prime risposte”.