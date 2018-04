Malore in stazione per un 30enne. E’ accaduto questa notte a Lentate sul Seveso. Il giovane è stato portato in ospedale per accertamenti.

Il giovane è stato soccorso intorno alle 3.15 di questa notte in via 24 Maggio, nei pressi della stazione. Sul posto sono intervenuti i volontari della croce rossa di Lentate. Il giovane è apparso in buone condizioni generali ma è stato comunque trasferito nel vicino ospedale di Saronno per gli accertamenti del caso.