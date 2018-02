Grave malore poco fa a Carate Brianza. Un 38enne si è sentito male mentre si trovava nella palestra Extreme Fitness di via Volta.

Si sente male in palestra grave un 38enne

Un uomo di 38 anni è stato soccorso in codice rosso intorno alle 11.30 a Carate Brianza all’interno della palestra Extreme Fitness di via Volta. Sul posto al momento l’Avis di Meda e l’automedica. Presenti anche i Carabinieri per accertamenti. Dalle prime informazioni sembrerebbe che il 40enne abbia avuto un arresto cardiaco.

Seguono aggiornamenti