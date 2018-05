Grave malore per una 62enne a Carate. La donna è stato soccorsa in codice rosso intorno alle 9.15 a Carate Brianza. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Una donna di 62 anni è stato soccorsa intorno alle 9.15 di questa mattina, giovedì 10 maggio, in viale Brianza a Carate. La 62enne si è sentita male mentre stava raggiungendo l’hospice di via Madonnina in ambulanza. Vista la gravità della situazione i sanitari hanno allertato anche la Croce bianca di Biassono che è intervenuta sul posto tempestivamente. La 62enne, secondo le prime informazioni, era in arresto cardiaco ed è stata trasferita in codice rosso a Carate Brianza.