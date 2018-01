Sirene di notte: aggredito un uomo a Mezzago.

Gli interventi

Sirene di notte: aggredito un uomo a Mezzago. Solo due interventi durante la notte, fortunatamente senza gravi conseguenze per i coinvolti. Nottata tranquilla per gli operatori del 118 e le forze di polizie. La prima uscita è scattata all’1.22 in via Comina a Seregno, per una caduta al suolo. Coinvolto un ragazzo di 29 anni che se l’è cavata senza grosse conseguenze. E’ stato trasportato all’ospedale di Desio in codice verde.

Aggressione a Mezzago

Intervento poco prima delle 2, in via Concordia, al civico 41 per un’aggressione che si è verificata per strada. Coinvolto un uomo di 34 anni. Sul posto sono subito arrivati i Carabinieri della Compagnia di Monza e l’ambulanza. Il 34enne è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Vimercate.