Seregno, due marocchini sorpresi con la droga accanto al municipio.

Marocchini con la droga in piazza Risorgimento

Erano nel parchetto di piazza Risorgimento, a ridosso di Palazzo Landriani sede di rappresentanza del Comune, con la droga in tasca. Fermati e controllati dai Carabinieri sono stati denunciati per detenzione ai fini dello spaccio di stupefacenti. Si tratta di due marocchini di 32 e 33 anni, entrambi senza fissa dimora e disoccupati, già noti alle forze dell’ordine.

In tasca hascisc, cocaina e denaro contante

Nella perquisizione personale i militari dell’Arma locale hanno rinvenuto al più giovane oltre venticinque grammi di hascisc, già suddivisa, una dose di cocaina e 180 euro in contanti, che gli investigatori ritengono il provento dell’illecita attività di spaccio. Il 33enne aveva con sé una dose di cocaina e 119 euro, tutto materiale sequestrato dai Carabinieri. Per un terzo connazionale di 27 anni, raggiunto da un provvedimento per lasciare lo Stato, sono state avviate le pratiche di espulsione.

Controlli a tappeto con la Cio di Milano

I controlli dei giorni scorsi sono stati condotti dai Carabinieri della stazione locale e del Nucleo Operativo con l’ausilio della Cio, Compagnia intervento operativo del terzo reggimento Lombardia di Milano, e della Polizia locale. Sotto controllo per ore in particolare i giardinetti di piazza Risorgimento e viale dei Giardini dove, a più riprese, residenti e passanti segnalano i “bivacchi” di stranieri dalle prime ore del giorno fino a tarda sera. I controlli sono stati disposti da Prefetto e commissario straordinario.